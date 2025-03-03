Почему происходит зачатие сиамскими близнецами?

Каждый будущий родитель мечтает лишь об одном - о здоровье для своего малыша. Однако часто беременность сопровождается разными сложностями, а порой и редкой аномалией. Почему близнецы превращаются в сиамских?

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В Бийске впервые за 34 года на УЗИ выявили необычную беременность. Молодая женщина вынашивала сиамских близнецов: у плода было две головы, одно туловище и зачатки дополнительных рук. В беседе с ИА RuNews24.ru врач акушер-гинеколог Алевтина Бельская рассказал, что сиамские близнецы – редчайшее явление, вызывающее множество вопросов и сегодня. Что лежит в основе этого сложного процесса?

«Сиамские близнецы – это монозиготные (однояйцевые) близнецы, которые не разделились полностью в процессе развития эмбриона. Важно понимать, что это не совсем генетическая аномалия, а случайное нарушение в процессе деления оплодотворенной яйцеклетки», – объясняет врач.

Механизм образования сиамских близнецов таков: в норме однояйцевые близнецы развиваются, когда оплодотворенная яйцеклетка разделяется на два эмбриона в клетке в течение первых 13 дней после зачатия. При этом каждая из этих клеток является полноценным эмбрионом. Сиамские близнецы появляются, когда разделение происходит позже этого срока, обычно между 13-м и 15-м днями. В этом случае разделение эмбриона оказывается неполным, а близнецы - соединяются.

«Точные причины, почему происходит нарушение процесса разделения, до сих пор неизвестны. Не исключено, что на процесс могут влиять такие факторы окружающей среды, как радиация, токсические вещества или прием определенных лекарственных препаратов во время беременности. Однако эта гипотеза не имеет достаточных научных подтверждений. Большую роль в этом процессе могут играть неправильный образ жизни и современная еда, которая заправлена усилителями вкуса», – комментирует собеседница издания.

Бельская отметила, что сиамские близнецы могут быть соединены в области груди (самый распространенный вид), в области живота, в области крестца, в области таза, а также головами.

«Прогноз для сиамских близнецов зависит от степени соединения и состояния внутренних органов. Их разделение – это всегда сложная и рискованная операция, требующая высокой квалификации хирургов», – подчеркивает врач.

Современные технологии позволяют проводить тщательное обследование и планировать операцию по разделению сиамских близнецов. Однако решение о разделении принимается индивидуально, с учетом всех рисков и преимуществ для каждого из близнецов.