Женщина родила малыша после трансплантации сердца

Даже пересаженное сердце теперь не является однозначным отводом от беременности. Несколько дней назад в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского благополучно появился на свет мальчик у 27-летней пациентке, которая приехала рожать в Москву из Ивановской области. Специализированная помощь понадобилась не случайно: в 2022 году ей было пересажено сердце.

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«В 2022 году, 6 декабря, у пациентки была остановка сердца. После реанимационных мероприятий ее перевели к нам, в НМИЦ Шумакова. Была установлена система временной механической поддержки кровообращения, пациентку внесли в ургентный, срочный, лист ожидания на трансплантацию. Спустя несколько дней операция была успешно выполнена. Уже на вторые сутки после перевода в отделение из реанимации она встала на ноги. А еще спустя два года, во время планового обследования, мы стали обсуждать возможность беременности и подготовки к ней», — рассказала "Российской газете" заведующая кардиологическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Надежда Колоскова.

Врачи-трансплантологи обследовали пациентку и заключили, что ее организм может справиться с предстоящей нагрузкой. Для ведения беременности ее направили в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии - здесь у специалистов накоплен самый большой в стране опыт помощи таким пациенткам.

«На сегодняшний день у нас было уже 28 таких пациенток: 21 роженица после трансплантации почки, две - после трансплантации поджелудочной железы и почки, одна - после пересадки комплекса сердце-легкие, одна - после пересадки легких и еще три пациентки, которым ранее было пересажено сердце. Сейчас у нас наблюдается еще одна реципиентка сердца. Это самый большой опыт одного учреждения не только в России, но и в мире. Сейчас мы отвечаем за Московскую область, но такие случаи есть и в регионах, и мы всегда готовы проконсультировать коллег через систему телемедицины», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, который лично принимал у пациентки роды.

Трансплантологи, кардиологи, акушеры-гинекологи наблюдали будущую маму в течение всей беременности. А во время родов в бригаде врачей был и лечащий врач-кардиолог пациентки из Центра Шумакова. На родах присутствовал отец малыша, который был счастлив рождению сына.