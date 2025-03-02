Женщина узнала о паразитах в организме из-за неожиданного симптома

Женщина обнаружила странный симптом после возвращения из путешествия. Жительница США обратилась к врачам после того, как стала испытывать сильную боль в ноге, приехав из экзотической поездки. Пациентку госпитализировали, однако причина её плохого самочувствия так и не была обнаружена.

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В итоге через некоторое время женщина вновь попала в больницу. Она рассказала, что теперь боль распространились на всё тело, а в ногах к тому же ощущалось подозрительное жжение. Анализы пациентки были практически идеальными. Единственное, что указывало на наличие недуга, — незначительное повышение лейкоцитов в крови.

Было решено проводить спинномозговую пункцию. Она показала, что в организме женщины поселились эозинофилы — паразиты, которые обитают в отдельных регионах Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана, в том числе на Гавайях. Крошечные организмы стали причиной развития у пациентки менингита. В результате женщине поставили диагноз «менингит». Это редкая форма воспаления головного и спинного мозга, часто вызываемая паразитами.