Врач развеял мифы о высокой температуре

Врач общей практики, главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник рассказала, почему при инфекциях у человека поднимается температура, и объяснила, связано ли это с силой работы его иммунной системы. Миф об иммунитете она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

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«Лихорадка является эволюционно сформированным защитным механизмом для подавления развития многих патогенных вирусов и бактерий. Высокая температура (до определенных цифр) также приводит к усилению иммунного ответа за счет активации лейкоцитов, повышению выработки интерферонов и цитокинов, которые координируют иммунный ответ, — объяснила она. — Лихорадка имеет доказанную корреляцию с эффективностью иммунного ответа, но ее польза ограничена определенным диапазоном (38–39.5°C). Решение о снижении температуры должно учитывать индивидуальные риски и симптомы, а не только цифры на термометре».

Слишком высокая температура подавляет иммунные реакции, уточнила врач. Температуры выше 40°C также может быть опасна тем, что нарушает работу ферментов, повреждает белки и клетки, особенно нейроны. Особенно опасна она для детей младше пяти лет, пожилых людей, беременных женщин и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Она добавила, что при иммунодефиците (например, ВИЧ) или некоторых генетических особенностях развития температурной реакции лихорадка может и вовсе не развиваться даже при тяжелых инфекциях, что ухудшает прогноз.

Гардашник добавила, что иногда отсутствие высокой температуры при простуде наблюдается и у людей, у которых нет проблем с иммунитетом.

«Сильный иммунитет может подавить инфекцию на ранней стадии с помощью других механизмов — выработки антител, интерферона, активной эвакуационной работы ресничек слизистой оболочки дыхательных путей, — объяснила врач. — Отсутствие высокой температуры при простуде не означает слабый иммунитет. Напротив, это может свидетельствовать о его эффективной работе или адаптации к конкретному патогену. Однако если температура никогда не поднимается (даже при тяжелых инфекциях), стоит проконсультироваться с врачом — это может быть признаком иммунных нарушений».

Ранее живущая в Великобритании 53-летняя мать четырех детей Кирсти Лоусон списала высокую температуру и потерю голоса на обычную простуду, однако в итоге оказалось, что у нее лимфома. Лоусон рассказала, что поначалу оставила без внимания эти симптомы, списав их на простуду или грипп.