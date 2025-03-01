В России изменились правила продажи лекарств

Закон о запрете продажи лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации, а также сведения о вводе в гражданский оборот вступил в силу с 1 марта.

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Изменения были внесены в закон "Об обращении лекарственных средств". Действующая норма запрещает продажу фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств.

Согласно принятому закону, запрещается продажа лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых в системе мониторинга движения лекарств отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения о вводе в гражданский оборот, применение которых приостановлено по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти, лекарств, гражданский оборот которых прекращен, срок годности которых истек.

Эта норма не распространяется на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года.