Стало известно, сколько больных детей выявили выездные бригады

Мобильные медицинские бригады выявляют новые заболевания у каждого второго ребенка в ходе осмотров. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе презентации комитетом по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы национального проекта "Семья".

"Мы отработали новую технологию - это специальный автотранспорт, оснащенный мобильным оборудованием, которое разворачивается в организованных коллективах, школах, детских садах. Бригада выезжает на место, и в течение вот этого дня практически осматривается ребенок, выдается заключение, вносятся данные в информационную систему, выдается заключение родителям. У каждого второго ребенка были выявлены новые заболевания, они были поставлены на диспансерный учет, в том числе получили высокотехнологичную помощь", - сказал Мурашко

Он отметил, что за подобной помощью обратились представители Абхазии, и в настоящее время эти машины работают там вместе с российским медицинским персоналом, который осмотрел уже более 2 тысяч детей.

Мобильные медицинские бригады организуются в структуре медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, для проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и оказания первичной медико-санитарной помощи населению, в том числе жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста, либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации и/или имеющих плохую транспортную доступность с учетом климато-географических условий.