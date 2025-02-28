Врачи спасли беременную и ребенка с критически низким уровнем тромбоцитов

Врачи родильного дома № 2 ГКБ имени Ф. И. Иноземцева спасли беременную женщину и ребенка с критически низким уровнем тромбоцитов во время родов, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

© Сетевое издание m24.ru

В родильный дом больницы на 41-й неделе беременности поступила 28-летняя пациентка, у которой произошло излитие околоплодных вод. При этом женщина страдала от хронического аутоиммунного гематологического заболевания. У нее диагностирована идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП).

Однако данное заболевание не является препятствием ни для вынашивания беременности, ни для естественных родов при нормальном уровне тромбоцитов, подчеркнула заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи больницы Татьяна Котомина.

"Но следует подчеркнуть, что при тромбоцитопении (низкий уровень тромбоцитов) риски кровотечения очень велики. Иногда и у самих малышей, мамы которых имеют диагноз ИТП, также регистрируется снижение тромбоцитов в крови", – отметила доктор.

Приняв во внимание состояние плода, врачебная бригада оперативно прооперировала женщину, чтобы спасти ребенка. Критически низкий уровень тромбоцитов мог стать причиной нарушения свертываемости крови, что в свою очередь увеличило бы кровопотерю даже в случае незначительных повреждений.

В ходе операции специалисты провели экстренную профилактику кровотечения и переливание тромбоконцентрата после родов, чтобы восстановить уровень тромбоцитов в крови ребенка. Врачи также воспользовались аппаратом CellSaver, с помощью которого они собрали кровь беременной и перелили ей ее обратно, не прибегая к донорской.

В результате действий врачей женщина смогла родить здоровую девочку. На четвертые сутки после операции их выписали.

Ранее медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины. Она стала мамой в 12-й раз с помощью операции кесарева сечения. Женщина родила мальчика, он стал четвертым мальчиком в семье, где уже растут восемь девочек.