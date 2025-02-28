Стоит ли ждать распространения оспы обезьян в РФ

Распространение оспы обезьян в России исключено, продолжается мониторинг эпидситуации в мире. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В связи с решением ВОЗ сохранить статус чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение, из-за распространения в мире оспы обезьян Роспотребнадзор сообщает: риски распространения этого заболевания в Российской Федерации отсутствуют", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации по оспе обезьян в мире. Отмечается, что в странах Африки лабораторно подтвержден лишь 21% от предполагаемых случаев инфицирования вирусом оспы обезьян.

"В то же время за последние годы на Африканском континенте резко возросло количество случаев других более опасных инфекций: в 16 странах продолжается эпидемия холеры, количество случаев лихорадки Денге в прошлом году более чем в 5 раз превысило рекордные показатели 2023 года, а случаев чумы - почти в 6 раз", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор при финансовой поддержке правительства РФ продолжит оказывать помощь Африке по противодействию инфекциям, до конца 2025 года планируется передача 2 млн тестов на оспу обезьян и 6 мобильных лабораторий.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что распространение в мире оспы обезьян соответствует критериям чрезвычайной ситуации, поэтому режим ЧС в мировом здравоохранении, действующий с 14 августа 2024 года, сохраняет свою актуальность.

14 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения

О заболевании

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.