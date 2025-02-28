Врачи спасли девочку с синдромом Рапунцель

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы прооперировали 14-летнюю девочку-подростка, у которой в желудке скопились волосы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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По словам медиков, у школьницы была привычка есть свои волосы. За несколько лет в ее ЖКТ образовался трихобезоар — большой клубок волос, который удалось извлечь только хирургическим способом.

«Такие случаи, как с "синдромом Рапунцель", хоть и редкие, но встречаются. Комок волос занимал весь желудок и часть двенадцатиперстной кишки. Он был самым большим в нашей практике», — рассказал оперирующий врач Вадим Ромасенко.

Вмешательство прошло успешно.

До этого аналогичный случай произошел на Ставрополье — там врачи спасли школьницу, которая десять дней не ходила в туалет из-за огромного комка волос в желудке.