В Якутии выявили случаи отравления пациентов центра реабилитации

Случаи пищевого отравления среди пациентов республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины выявлены в Якутске и Мегино-Кангаласском районе Якутии, идет санитарно-эпидемиологическое расследование. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Якутии.

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«В связи с регистрацией в Якутске и Мегино-Кангаласском районе случаев пищевого отравления пациентов и ухаживающих ГАУ Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины" управление Роспотребнадзора по республике проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, — говорится в сообщении. — Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны биоматериалы от больных и работников, пробы с объектов внешней среды, питьевой воды, готовых блюд, пищевого сырья, продуктов питания, дезсредств для проведения лабораторных исследований. Кроме того, медицинскими работниками проводится осмотр всех контактных лиц».

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Ранее в Минздраве Якутии сообщали, что 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, в том числе 21 ребенка, проводится осмотр больных врачами-инфекционистами, диагноз уточняется.