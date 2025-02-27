Бойцу СВО провели трансплантацию печени

В центре трансплантологии Челябинской областной клинической больницы провели операцию по пересадке донорской печени 42-летнему бойцу СВО. Два года назад рядом с ним взорвался дрон. В госпитале мужчину подлатали, но при обследовании поставили страшный диагноз - цирроз печени неясной этиологии.

Врачебная комиссия пришла к выводу, что помочь может только пересадка. Пациента поставили в лист ожидания. И ему повезло: подходящий донорский орган нашелся быстро. "В листе ожидания я был всего 15 дней, а потом позвонили и вызвали на операцию", - поделился заново родившийся ветеран.

Операция по трансплантации печени одна из самых сложных в хирургии. Обычно она длится от шести до десяти часов и проходит в несколько этапов. Поэтому в ней задействуют несколько хирургических бригад: сосудистых хирургов, микрохирургов, анестезиологов и операционных сестер.

"Все 35 операций по трансплантации печени в нашей клинике проведены успешно, - рассказал главврач Дмитрий Альтман. - Этот парень имеет ряд серьезных ранений, в том числе незаживающих. Мы надеемся, что после операции раны начнут затягиваться. Ведь очень многие процессы, в том числе репарации, зависят от нормального функционирования печени".

По словам завотделением хирургии Болата Сарсенбаева, у развития цирроза печени может быть множество причин. При терминальной стадии, когда другие методы лечения уже провести невозможно, трансплантация остается единственным способом спасения жизни пациента.

У Владимира улучшения начались буквально сразу после операции.