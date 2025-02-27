В Совфеде предложили отказаться от платного образования в медвузах

Медицинским вузам в России стоит отказаться от платного образования. Об этом сообщает «СенатИнформ» со ссылкой на главу комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова.

По мнению сенатора, такая мера приведет к повышению качества подготовки профессиональных кадров. Артамонов утверждает, что сейчас руководство медицинских учреждений любой ценой хочет сохранить студентов-платников, и не отчисляет их даже тогда, когда у учащихся есть явные проблемы с успеваемостью. Это приводит к тому, что из вузов выпускаются специалисты, не имеющие необходимых знаний для практики.