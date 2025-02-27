Хирурги успешно прооперировали мальчика с редкой патологией

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля спасли жизнь четырехлетнему мальчику с редкой патологией аорты. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил в медучреждение с жалобой на затрудненное глотание. При осмотре медики заметили у него «сосудистое кольцо» — патологию развития строения аорты и ее ветвей.

«В случае нашего пациента на фоне артериального давления сжатию подвергался пищевод, что вызывало значительные неудобства при глотании. Команда кардиохирургов Центра провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии», — сообщил о спасении ребенка заместитель главного врача центра Андрей Свободов.

Он уточнил, что операция прошла успешно. Пищевод ребенка удалось освободить, сейчас мальчик уже восстанавливается.

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