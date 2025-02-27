Пациентов с болезнью Фабри начали лечить российским препаратом

Первый пациент с болезнью Фабри начал получать лечение препаратом "Фабагал", произведенным в России по полному циклу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Петровакс фарм".

"Первый пациент с болезнью Фабри начал получать лечение препаратом полностью российского производства. В феврале на рынок выпущена первая партия препарата "Фабагал" (агалсидаза бета), произведенная в России по полному циклу, включая субстанцию", - говорится в сообщении.

Проект по локализации орфанного препарата - от биосинтеза субстанции на основе клеточной линии до готовой лекарственной формы - был реализован компанией "Петровакс фарм" совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

"Это первый случай в истории российской медицины, когда препарат для лечения редкой болезни был полностью воссоздан в нашей стране. Его применение позволит обеспечить терапией почти в два раза больше пациентов благодаря более низкой цене", - отметили в компании.

"Фабагал" применяется в мировой клинической практике более 10 лет. В России он был зарегистрирован в 2023 году. Его вывод на российский рынок позволил снизить стоимость терапии на 40% по сравнению с ценой препарата с аналогичным действующим веществом. Уже 50 российских пациентов получили терапию препаратом "Фабагал" с момента его регистрации в РФ. В декабре 2024 года "Петровакс фарм" объявила о регистрации препарата, произведенного по полному циклу в России.

Болезнь Фабри - редкое наследственное заболевание, вызванное дефицитом фермента альфа-галактозидазы, что приводит к накоплению липидов в клетках и поражению жизненно важных органов. Без своевременной терапии пациенты сталкиваются с тяжелыми осложнениями, включая сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность и инсульты, напомнили в "Петровакс фарм".