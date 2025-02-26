Онкологи удалили мужчине редкую злокачественную опухоль

Калининградские онкологи удалили 66-летнему мужчине редкую злокачественную опухоль. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в среду, 26 февраля.

Во время контрольного обследования пациента, которому два года назад удалили опухоль почки, врачи заметили небольшое образование в двенадцатиперстной кишке, оказавшееся злокачественным. Его обнаружили на начальной стадии, и врачебный консилиум определил, что помочь пациенту можно оперативным путём.

«Образование в двенадцатиперстной кишке встречается редко, а из-за труднодоступного месторасположения его сложно исследовать с помощью стандартного УЗИ. На новейшем оборудовании специалистами отделения эндоскопии было выполнено ультразвуковое эндоскопическое исследование — эндосонография. В результате была определена глубина распространения злокачественной опухоли, благодаря чему удалось провести более щадящее оперативное лечение», — рассказали в правительстве.

Пациента уже выписали из медучреждения. Мужчина чувствует себя хорошо.