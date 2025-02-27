Врачи попробуют восстановить лицо ребенка после нападения собак

Вопрос о восстановлении лица ребёнка после нападения двух собак в Сочи решится на консилиуме врачей.

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Об этом телеканалу «Кубань 24» рассказал хирург Алексей Дикарев, который ранее уже помогал другому мальчику, который потерял часть лица из-за нападения собаки.

По его словам, некоторые виды пластических операций на лице не позволят тканям «расти вместе с ребёнком». В будущем это может сказаться как на внешности, так и на последующих операциях.

Ранее стало известно, что полиция в Сочи установила владельцев двух собак породы хаски, которые искалечили девятилетнего мальчика в СНТ «Авиатор».