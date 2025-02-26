В Роспотребнадзоре рассказали, в чем опасность покупных блинов

Традиционные для Масленицы блины лучше готовить дома самостоятельно. В магазинных специалисты в ходе исследований обнаруживают бактерии, среди которых встречаются опасные — такие, как кишечная палочка, энтерококки и листерии, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на экспертов.

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Особую опасность представляет неправильный способ приготовления покупных блинов — зачастую их просто разогревают в микроволновке, а такой термообработки недостаточно. Если же блины все-таки приходится покупать, нужно убедиться в соблюдении условий хранения в зависимости от того, замороженные они или охлажденные. Во втором случае их следует употребить в пищу в первые сутки с момента приготовления, отметила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«Нас волнует наличие сальмонеллы, которая может попасть из яйца и которая может находиться в мясной начинке, — пояснила она. — Ну и кроме этого, конечно, представляет интерес плесень, которая тоже может появиться даже в замороженных продуктах».

Лучше приготовить блины дома — так можно исключить угрозу подхватить опасное заболевание. Диетолог Софья Елишаевич посоветовала есть их в первой половине дня и соблюдать меру — это поможет исключить отложение подкожного и висцерального жира.

Напомним, специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова отметила, что готовые блины после размораживания повторному замораживанию не подлежат, их рекомендуется употреблять сразу после термической обработки. Хранить блины, особенно с мясной или творожной начинкой, не рекомендуется. Кроме того, она посоветовала избегать полуфабрикатов, изготовленных с использованием искусственных пищевых добавок.