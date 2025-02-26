Голикова рассказала, как изменятся Центры здоровья

В Центрах здоровья россиянам будут давать персонализированные рекомендации еще до того, как они обратились в медицинские организации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

© РИА Новости

«Мы предполагаем изменить модель работы центров здоровья, что поможет нашим гражданам получать персонализированные рекомендации по состоянию своего здоровья еще до того, как они обратились в медицинские организации», — сказала она.

Вице-премьер пояснила, что в случае выявления риска развития заболеваний в центрах здоровья гражданам будет оказываться медицинская помощь.

Сейчас, по словам Голиковой, в России открыты 484 центра здоровья, а также четыре тысячи кабинетов медицинской профилактики.