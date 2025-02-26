Голикова рассказала, как изменятся Центры здоровья

Голикова заявила, что задачи Центров здоровья изменятся
В Центрах здоровья россиянам будут давать персонализированные рекомендации еще до того, как они обратились в медицинские организации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Мы предполагаем изменить модель работы центров здоровья, что поможет нашим гражданам получать персонализированные рекомендации по состоянию своего здоровья еще до того, как они обратились в медицинские организации», — сказала она.
Вице-премьер пояснила, что в случае выявления риска развития заболеваний в центрах здоровья гражданам будет оказываться медицинская помощь.
Сейчас, по словам Голиковой, в России открыты 484 центра здоровья, а также четыре тысячи кабинетов медицинской профилактики.