Зачем платить за полис от критических заболеваний и сколько это стоит

Полис онкострахования позволит получить помощь быстро и не ждать квоты
Каждый десятый россиянин уверен, что онкозаболеванием можно заразиться, но более половины считают, что никогда не заболеют. Таковы данные опроса аналитического центра "АльфаСтрахование". По оценкам страховых компаний, менее половины россиян знают о том, что можно купить полис онкострахования. Он не защитит от заболевания, но позволит избежать существенных затрат при постановке диагноза.
«В рамках онкострахования страховщики предлагают разные программы страхования, в том числе с денежной выплатой в случае диагностирования онкологии в период страхования, а также программы с лечением таких заболеваний», — рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.
Страховка покрывает диагностику и различные этапы и методы лечения. Оплачиваются также медикаменты, транспортировка к месту оказания помощи и последующая реабилитация.
Стоимость полиса определяется индивидуально и зависит от пола, возраста, места проживания и других параметров.
«Страхование от критических и онкологических заболеваний покрывает расходы на лечение рака, опухолей головного мозга, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Перечень покрываемых заболеваний может варьироваться в зависимости от страховой компании. Условия и состав рисков у разных страховщиков могут отличаться», — отметил директор по развитию страхового бизнеса в "Сравни" Владислав Головкин.
В большинстве страховых компаний оформить полис от злокачественных опухолей возможно до 75 лет, если ранее не ставился диагноз, связанный с онкологией.
«Программа онкострахования гарантирует организацию и оплату лечения в течение действия страхования, в том числе сопутствующие возникающие расходы (медикаменты, дорога при необходимости лечения в другом городе и пр.). Стоимость полиса может колебаться в диапазоне от 1500 до 25 000 рублей в год и более. На нее влияют возраст, территория лечения, а также наличие дополнительных опций, например, трансплантация костного мозга, кардиохирургия, нейрохирургия», — рассказали в пресс-службе "АльфаСтрахование".
13 процентов россиян уже имеют страховку от онкологического заболевания или планируют ее купить.
Плюс такой страховки в том, что помощь можно получить быстро и не ждать квоты, а лечиться - не только в своем регионе. В список клиник могут входить медицинские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и других региональных центров. Некоторые полисы предусматривают и организацию лечения за рубежом в случае необходимости.
В ВСК рассказали, что стоимость возможного лечения может достигать нескольких миллионов рублей, тогда как стоимость полиса начинается от 3 тыс. рублей. В компании отмечают тренд на комплексные решения, которые включают в себя не только лечение, но и дополнительные опции. Например, ежегодное обследование, чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии; онкопсихолог, который окажет психологическую помощь в тяжелом состоянии; второе мнение - когда застрахованный получает дополнительное мнение по выставленному диагнозу и назначенному лечению от ведущих клиник и специалистов страны, а иногда и зарубежных центров.
Страховая сумма по полисам онкострахования в СОГАЗе составляет от 5 до 25 млн рублей. Средняя стоимость годового полиса за последние 3 года составляет 5973 рубля. Средняя выплата по РФ - 700 тыс. рублей. В ряде случаев затраты на лечение достигают нескольких миллионов.
«Выплата может превышать взносы как в 15, так и в 500 раз, в зависимости от возраста застрахованного. Для молодых людей взнос составит небольшую сумму, для взрослых тариф будет выше - стоимость зависит от степени риска (риск диагностирования критического заболевания значительно увеличивается с возрастом)», — отметили в "Совкомбанк Страхование Жизни".
Кстати
Почти 40% россиян считают, что онкологические заболевания связаны только с наследственностью, а треть не видят разницы между злокачественными и доброкачественными новообразованиями, показал опрос "АльфаСтрахование". Почти половина ошибочно думают, что чаще всего диагноз подтверждается у людей старшего возраста. Только 14% считают, что онкология не связана с возрастом.
Среди причин, из-за которых можно заболеть раком, россияне называют неправильное питание и употребление продуктов с вредными пищевыми добавками, стрессы и плохую экологию, вредные привычки.