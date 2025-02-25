Врачи спасли 107-летнюю женщину

Долгожительницу из Нехаевского района Волгоградской области в связи с резким ухудшением самочувствия экстренно транспортировали в хирургическое отделение в Михайловке, сообщает пресс-служба администрации региона.

Врачи обследовали пациентку, которой исполнилось 107 лет. Доктора провели консультации с коллегами из 25-й больницы Волгограда. После консилиума для срочной операции в Михайловку выехал ангиохирург из опорной клиники региона.

Вместе с михайловскими медиками он провел сложнейшую операцию по восстановлению кровеносной системы пациентки. Своевременное вмешательство позволило спасти пенсионерке жизнь.

После восстановительного лечения женщину уже выписали из больницы.

Пациентка имеет статус труженицы тыла. В годы Великой Отечественной войны она работала в колхозе дояркой, птичницей и помощником тракториста.