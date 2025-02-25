Эксперт оценил опасность нового вида коронавируса

Выявленный в Китае новый штамм коронавируса — «ближайший родственник» MERS-вируса, летальность которого достигает 35%, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции «Ковид летучей мыши: ждать ли новой пандемии?» Заслуженный врач России призвал не паниковать, поскольку любая тревога угнетает иммунитет, ослабленный после зимы, передает корреспондент NEWS.ru.

Эпидемиолог уточнил, что существуют климатические зоны, где обитают животные и птицы, являющиеся естественными резервуарами заболеваний. По словам Онищенко, именно Китай является природным очагом для подобных вирусов.

Появляются сообщения, что женщина открыла новый вид коронавируса у летучей мыши. Это ближайший родственник MERS-вируса. Раньше у него летальность доходила до 35%. У COVID-19 всего 2,5%, — отметил врач.

Ранее китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши. Он опасен для людей и может заражать их так же, как и COVID-19. Выявленный вирус — это новая линия коронавируса HKU5.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя выявление нового вида коронавируса, заявил, что его проникновение в Россию зависит от его свойств. По словам эксперта, конкретные выводы пока делать рано.