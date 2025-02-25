Нейрохирурги спасли женщину от сдавливающей мозг менингиомы

Новосибирские нейрохирурги избавили пациентку от огромной опухоли, давившей на мозг.

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52-летняя жительница Краснообска длительное время страдала от странных симптомов. У нее появились резкие перепады настроения: беспричинная апатия сменялась беспричинной раздражительностью. Затем начались проблемы с памятью. Ей даже пришлось сменить работу. Пациентка оказалась в поле зрения неврологов только в конце 2024 года, когда у нее произошел первый в жизни эпилептический приступ.

Обследование выявило у 52-летней женщины большое новообразование в средней черепной ямке. Опухоль располагалась в одном из наиболее сложных для хирургического доступа участков мозга. Менингиома достигла 5 сантиметров в размерах и уже передавила средний мозг.

"Опухоль затрагивала несколько жизненно важных анатомических отделов: внутреннюю сонную артерию, кавернозный синус, заднюю мозговую артерию", - пояснили в минздраве Новосибирской области.

Как правило, такие образования "сигнализируют" о себе головными болями, рвотой, судорогами. Но в данном случае болезнь протекала нетипично.

"Опухоль, с которой мы столкнулись, феноменальная: она расположена в такой области головного мозга, где к ней технически очень сложно подойти, - рассказывает нейрохирург Шалиндер Аул, оперировавший пациентку. - Аналогичная проблема встает перед всеми нейрохирургами в мире, когда они сталкиваются с данным новообразованием. Стандартных протоколов этой операции не существует, всякий раз это искусство".

Врачи заранее математически рассчитали каждое движение руки с инструментом и продумали все этапы операции. Хирургическое вмешательство длилось несколько часов.

"В операционной работали двое ведущих специалистов - Шалиндер Аул и заведующий отделением нейрохирургии Александр Бобылев, - отмечают в минздраве. - При этом в полной готовности были анестезиологи-реаниматологии и трансфузиологи ГНОКБ с необходимым запасом крови на случай жизнеугрожающего кровотечения".

Нейрохирургам удалось полностью убрать менингиому и сохранить в целости все сосуды и все черепно-мозговые нервы. Врачи уверяют, что функции головного мозга пациентки полностью восстановятся. Операция была малотравматичной, с доступом через небольшой разрез перед ухом. Медики говорят, что, когда волосы отрастут, никто даже и не догадается о том, что пациентка перенесла вмешательство на головном мозге.