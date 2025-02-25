Как решают проблему обеспечения льготников лечебными препаратами

Очереди в курских аптеках за льготными лекарствами — лишь вершина айсберга: участники заседания правительства Курской области пришли к выводу, что простого изменения порядка прикрепления к фармацевтическим торговым точкам мало, нужно во многом менять подходы к выдаче льготных лекарств. При этом сами пациенты жалуются не столько на проблемы с прикреплением, сколько на условия выписки рецептов и сложности во всей системе здравоохранения. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

Вершина айсберга

В конце прошлого и начале нынешнего года количество жалоб на нехватку льготных лекарственных препаратов в Курской области резко возросло. Недовольство людей можно было почувствовать не только по комментариям в социальных сетях, но и во время визитов в любую из аптек «Курскфармации» с их очередями, взбудораженными клиентами и задерганными провизорами. При этом сложности, связанные с перенастройкой поставок в начале года, уже решены. Выделили дополнительное финансирование — почти 700 миллионов рублей, на эти средства закупили наиболее дефицитные на тот момент препараты. Острота притупилась, гневные комментарии в соцсетях, конечно, есть, но счет их идет не на сотни, как раньше. Однако нерешенных проблем все равно хватает.

Народный фронт на очередном заседании правительства региона представил отчет о ситуации. Для этого активисты провели опрос граждан, которые получают льготные лекарства годами. По его итогам, а также после посещения аптек и поликлиник выяснилось, что отсутствие лекарств в самих точках выдачи — далеко не единственный барьер для комфортного их получения.

Сбои в работе региональной горячей линии, бюрократические посещения врачей — только за выпиской рецепта, сбои в системе отсроченного обслуживания рецептов… — перечислил представитель Народного фронта Сергей Шумаков. — Количество жалоб несоразмерно декабрьскому, однако системно проблема остается нерешенной.

Ни лекарств, ни консультаций

Как свидетельствуют результаты опроса, сбои в работе тематической региональной горячей линии взволновали курян почти так же сильно, как и само отсутствие нужных лекарств в аптеках. При этом 59 процентов респондентов обращались на горячую линию и заявили, что это им не помогло, а 24 процента банально не смогли дозвониться.

Следующая проблема, о которой говорили респонденты, — сбой в маршрутизации пациентов, нуждающихся в льготном рецепте. Речь о так называемых бюрократических посещениях врача без медицинских показаний — лишь за выпиской рецепта, — отметил Сергей Шумаков.

Вот один из комментариев жителей Курска:

«Еще год назад можно было выписать лекарства на три месяца. Приходили к неврологу четыре раза в год. Сейчас, чтобы записаться к неврологу, нужно записаться к терапевту, чтобы он записал к неврологу. И так каждый месяц. Получается, что вместо четырех раз мы посещаем поликлинику 24 раза. Много лет принимаю одни и те же препараты, не меняя дозировку».

Помимо этого говорят куряне и о сбое в системе отсроченного обслуживания рецептов: в этот режим поставить рецепт не смогли 60 процентов респондентов, при этом остальные 40 процентов признались в том, что сроки, на которые выписываются льготные рецепты, их не устраивают. 59 процентов респондентов обращались на горячую линию и заявили, что им не помогли, а 24 процента банально не смогли дозвониться.

Только 31 процент из числа опрошенных получили рецепт на 90 дней. Остальным людям выписывают рецепт со сроком действия 30 дней, — отметил Сергей Шумаков.

И вновь привел пример комментария от курянина:

«Принимаю одни и те же лекарства годами. Раньше выписывали рецепт на два месяца. Теперь приходится ходить к врачу ежемесячно, а это проблема, если учесть, что записаться к эндокринологу сложно. Срок действия рецепта теперь 30 дней. За это время не успеваю получить препарат. Аптека на проспекте Дружбы выдает лекарства по льготным рецептам только в рабочие дни до 19.00. Я работаю до 18.00, а до аптеки еще нужно добраться. Почему нельзя отпускать препараты и по субботам или до 20.00?»

В ручном режиме

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выслушав доклад Народного фронта, согласился с выводами активистов: система несовершенна.

С одной стороны, человеку вроде делаем благо, но в то же время загоняем его в такие условия, когда не только благодарности нет, но и он совершенно справедливо считает, что над ним измываются! — возмутился Александр Хинштейн. — Действительно, если человек работает — а у нас среднестатистический гражданин работает до 18.00 (не берем сейчас членов правительства), — значит, он не успевает в аптеку. А в выходные он получить не может. Но я повторюсь — я говорил об этом ранее, — у меня вообще возникает, честно говоря, вопрос: насколько оправданна система закрепления наших граждан за аптеками конкретно? Почему нельзя изучить опыт других регионов, где льготные лекарства гражданам доставляют непосредственно медработники? И тогда этой проблемы нет от слова «совсем».

Курские специалисты уже консультировались у соседей-белгородцев, которые выстроили систему как раз таким образом. Для этого потребовалось многое: и перевод рецептов в электронный формат, и создание условий для дистанционных консультаций, и готовность не только врачей, но и пациентов следовать новым веяниям. При этом, как отмечает министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, жалобы на систему фиксируются и от белгородцев.

Самое главное, о чем хочу сказать: медицинские препараты есть, и в достаточном объеме, — отмечает он. — Да, бывает, что нам приходится перераспределять лекарства из одних медорганизаций в другие, и это первая история. Вторая — когда в прошлом году люди получали препараты с одним названием, а теперь по результатам торгов им выдают лекарства с другим названием. Это вызывает вопросы. Но надо понимать: действующее вещество одно и то же. Это дает ответы на такие обращения. Также нужно смотреть, каков остаток препарата у пациента: есть такие случаи, когда человек тот же инсулин еще на полтора месяца берет, желая сделать некоторый запас. Мы вправе отказать ему, ведь важно грамотно распределять поставленные препараты.

Как отметил Андрей Иконников, и эту систему в регионе намерены корректировать. Каким образом это будет происходить, глава минздрава уточнять не стал.