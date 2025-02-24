Врач рассказала о главных рисках здоровья у россиян

Специалисты «Гемотест» провели анализ обезличенных результатов базовых анализов, которые клиенты сдавали в течение года в разных регионах страны. Оказалось, что почти у каждого второго повышен уровень холестерина, у каждого восьмого – повышен уровень глюкозы, а у каждого четвертого – нарушен липидный обмен.

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По данным лаборатории, повышенный уровень общего холестерина выявлен у 46% людей, сдававших анализ на этот показатель. Это указывает на то, что они состоят в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Избыток триглицеридов – жиров, необходимых для обеспечения клеток энергией, обнаружен у 24,1% клиентов. Избыточное количество триглицеридов может привести к развитию ожирения. Повышение этого показателя может указывать на развитие сахарного диабета, панкреатита, артериальной гипертензии, сбоях в работе поджелудочной железы, печени и почек.

У 12,2% людей оказался повышен гликированный гемоглобин – показатель преддиабета и сахарного диабета. Гликированный гемоглобин отражает средний уровень глюкозы (сахара) в крови за 3 месяца. Это более точное исследование, чем анализ на уровень глюкозы, который отражает показатель только на данный момент.

Глюкоза выше нормы у 3,8% людей, а у 13,4% повышен инсулин. Избыток этого гормона приводит к резкому снижению уровня глюкозы в организме, человек чаще испытывает чувство голода и потребляет больше пищи, чем ему нужно. Со временем это приводит к ожирению и нарушению обмена веществ, следствием которого могут стать сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, доброкачественные и злокачественные опухоли.