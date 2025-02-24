Хирурги спасли пациентку с гигантской аневризмой в селезеночной артерии

Кемеровские хирурги успешно прооперировали пациентку с гигантской аневризмой.

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Женщина поступила в Кузбасскую областную клиническую больницу имени Беляева в критическом состоянии. При обследовании у нее обнаружили аневризму в селезеночной артерии. Она в шесть превышала по размерам диаметр сосуда и сдавливала соседние органы. В любую минуту у пациентки могло произойти массивное внутреннее кровотечение.

"Зачастую в таких случаях аневризму удаляют вместе с органом, - пояснил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. - Но опытные специалисты смогли избежать этого. С помощью современного эндоскопического оборудования хирурги выполнили малоинвазивную операцию".

Врачи уверяют, что вскоре пациентка восстановится и вернется к привычной жизни.