Врачи ответили, почему случаются неожиданные инсульты у молодежи

Курение связали с необъяснимыми инсультами у молодежи, написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

© РИА Новости

Так, по мнению ученых, люди в возрасте от 18 до 25 лет могут быть более чувствительны к никотину и более подвержены зависимости от сигарет, чем люди среднего возраста, пояснила она.

Павлова обратила внимание на два исследования.

В первом случае ученые наблюдали за людьми в возрасте до 49 лет, которые перенесли необъяснимый инсульт: когда неясно, что стало причиной закупорки сосуда. Данные по добровольцам сопоставили с информацией о других людях, у которых не было инсульта. Оказалось, что у курящих людей риск необъяснимого инсульта более чем в два раза выше, чем у некурящих, подчеркнула врач. Причем, у мужчин риск возникновения инсульта в три раза выше, чем у женщин, а у мужчин в возрасте от 45 до 49 лет - в четыре раза выше.

«Чем чаще и больше курит человек, тем выше вероятность инсульта. Разница с некурящими может увеличиваться до 5-7 раз», — добавила Павлова.

Второе исследование, отмечает она, проводилось с участием подопытных мышей. Выяснилось, что никотин гораздо быстрее снижал температуру тела у молодых взрослых грызунов и значительно уменьшал их подвижность по сравнению с воздействием на их старших сородичей. Это значит, что воздействие никотина на организм с возрастом видоизменяется.

«Несмотря на различия между грызунами и людьми, к нам эти выводы тоже могут быть применимы, исходя из общих биологических и генетических основ. В конце концов, не стоит рассчитывать на то, что молодой и изначально здоровый организм будет оставаться таким же, если его постоянно травить», — заключила врач.

Между тем, инсульты - это одна из основных причин смерти и инвалидности в стране. По словам врача общей практики сети пансионатов для пожилых людей "Теплые Беседы" Анны Шелобановой, в России ежегодно регистрируются более 500 тысяч случаев нарушений мозгового кровообращения. Чаще всего инсульты случается у мужчин старше 55 лет и женщин старше 65 лет, но в последние годы патология "помолодела", теперь проблема касается не только пожилых людей, но и молодежи.

«Инсульт - это одно из самых серьезных заболеваний, которое может поразить человека независимо от его возраста», — рассказала "РГ" главный врач центра ухода и реабилитации "Сениор Групп" Анна Готина.

Особенно тревожная ситуация, по ее словам, складывается в крупных городах: в Москве на протяжении почти двух десятилетий регистрируется не менее 36 тысяч новых случаев инсульта ежегодно. Наиболее опасен ишемический инсульт, из-за которого до 84-87% пациентов либо умирают, либо становятся инвалидами. Лишь 13-16% добиваются полного выздоровления. Более того, у 50% пациентов в течение следующих пяти лет происходит повторный инсульт.