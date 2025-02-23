Хирурги провели редкую операцию, избавив ребенка от двух недугов

В клинике Рошаля в Москве провели редкую операцию на почке и желчном пузыре. Ребенка избавили сразу от двух недугов, использовав прогрессивные хирургические методы, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

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Вике всего 12, но она уже перенесла две сложных операции. Все началось с обычной простуды и болей в животе. Они с матерью пришли к терапевту, но врачи обнаружили кисту почки.

«Мы легли в больницу и там уже обследовались полностью. Нам назначили УЗИ, и у нас выявили целый букет заболеваний», — Екатерина Пиликова, мама Виктории.

Киста быстро росла и к моменту обращения в клинику Рошаля уже достигала размеров почки. Осложнялась ситуация и желчекаменной болезнью, от которой Вика страдала полгода. Лекарства и терапия не давали никаких результатов, поэтому вместе с кистой врачи решили удалить и желчный пузырь. Чтобы не подвергать пациентку двойному нарокозу, провели одновременную симультанную операцию.

«В нашей клинике такая симультанная операция была выполнена в первый раз. Хотя это, в общем-то, известный факт, и у взрослых достаточно часто хирурги выполняют сразу несколько плановых задач. Сами ситуации, которые, как киста почки, так и желчекаменная болезнь, которая проявляется, как постоянные желчные колики, они очень и очень нечасты», — Ольга Карачева, врач, детский хирург.

Оба удаления провели лапароскопически через небольшие отверстия. Через несколько месяцев не останется даже заметных шрамов.

«Сама лапароскопия относится к высоким технологиям, к высокотехнологичной медицинской помощи, и также использование аргоноплазменной коагуляции, то есть это специальный газ, который называется аргон. Его особенность в том, что он позволяет остановить кровотечение очень хорошо и при этом не повреждает глубоко ткани», — Никита Демин, врач-уролог.

Вся процедура заняла около 2,5 часа. Операция прошла успешно для врачей и безболезненно для юной пациентки.

«Когда уже я ехала в операционную, меня завозили туда, начали анестезию вводить, и все, у меня слезы потекли из глаз, я думаю: так, сейчас посчитаю, засну и все будет хорошо. Потом просыпаюсь уже в реанимации, все хорошо было», — Виктория Пиликова, пациентка.

Вике вскоре предстоит выполнять все предписания врачей: соблюдать специальную диету и обойтись без физических упражнений. А через пару недель она сможет ходить в школу и забыть, что такое боль.