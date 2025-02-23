Этого достаточно, чтобы выявить группы риска.

Профилактический осмотр неэффективен для диагностики заболеваний на ранних стадиях. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Эрлих.

«Мы знаем случаи приписок, заполнения отчётов без пациентов, когда люди находили в своих медицинских картах отметку, что прошли диспансеризацию, хотя этого не было. Это очень сложная история, и организовывать её как единый процесс по стране достаточно сложно. Помогает ли диспансеризация диагностировать болезни на ранних стадиях? Скорее нет, чем да. Правильно проводить профилактические осмотры и заниматься целенаправленной профилактикой у лиц, которые имеют те или иные большие или меньшие риски тех или иных заболеваний. Тотально охватить население профосмотрами — это неправильная цель. Короткий принцип — выделять людей большего риска и у них проводить целенаправленно те или иные профилактические мероприятия в отношении заболеваний. Таких людей можно определить по простой анкете».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента сообщила, что в 2024 году диспансеризацию прошли почти 75% населения России. Это более 82 миллионов взрослых и 27 миллионов детей. На Донбассе и в Новороссии медицинские проверки прошли 2,5 миллиона человек, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.