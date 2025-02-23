Эпидемиолог рассказал, стоит ли ждать эпидемию метапневмовируса в этом году

Всплеска инфицирований метапневмовирусом в текущем эпидемическом сезоне в РФ точно ожидать не стоит: даже при появлении нового штамма он не успеет "раскрутиться", сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"Отличать симптоматику вируса гриппа от пневмовируса - удел профессионалов, но все равно радует сам факт подозрения, что у нас такие грамотные люди. <…> Метапневмовирус мы давно знаем, мы за ним наблюдаем, и в этом сезоне уж точно он нам не грозит, а сезон у нас осенне-зимний закончится в марте, даже если придет новый агрессивный подвид, субштамм метапневмовируса, он уже не успеет "раскрутиться", - сказал он.

Онищенко отметил, что сейчас необходимо начинать готовиться к следующему эпидсезону.

"Мы уже начали готовиться, у нас уже есть штаммы, вакцины против гриппа, которые мы будем делать. Сейчас нужно создать промышленный банк и затем наготовить, по меньшей мере, миллионов 80, а то и 100 доз детской и взрослой вакцины четырехвалентной против гриппа", - пояснил эксперт.

Он посоветовал, в качестве мер профилактики вести здоровый образ жизни, чаще бывать на солнце и свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим сна.

Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация, что массовые случаи, похожие по симптомам на метапневмовирусную инфекцию, фиксируются в России. Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России стабильна.