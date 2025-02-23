В Индонезии стартует программа по ядерной медицине с поддержкой МАГАТЭ

11 студентов магистерской программы по медицинской физике факультета математики и естественных наук Индонезийского университета (UI) получили стипендии от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Общая сумма стипендий составила около 440 миллионов рупий (около 27 тысяч долларов США), сообщили 22 февраля в индонезийском агентстве ANTARA. Программа предоставляется в рамках национального проекта МАГАТЭ INS6022, который направлен на развитие радиационной медицины в стране.

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Декан факультета FMIPA Индонезийского университета, профессор Деде Джухана подчеркнул, что программа является важной частью усилий по преобразованию сектора здравоохранения в Индонезии. Одной из целей национальной реформы здравоохранения является создание онкологических центров в каждой провинции страны, что должно значительно улучшить качество медицинских услуг, особенно в области лечения рака.

Джухана отметил, что для успешного развития технологий ядерной медицины в Индонезии необходимы квалифицированные специалисты. Программа стипендий МАГАТЭ, по его словам, направлена на подготовку медицинских физиков, которые смогут предоставлять высококачественные услуги населению.

Обучение в рамках программы продлится восемь месяцев — с февраля по сентябрь 2025 года, и пройдет в различных центрах ядерной медицины Индонезии. Студенты получат навыки клинической практики, включая калибровку оборудования для ядерной медицины, расчёт доз внутреннего облучения для пациентов, контроль качества оборудования, а также радиационную безопасность и защиту, пишет ИА ANTARA.

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