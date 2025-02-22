В Московской области рассказали, как проходит реабилитация детей-инвалидов

В Московской области запустят пилотный проект электронных сертификатов для реабилитации детей-инвалидов. С их помощью можно оплачивать лечебные процедуры, а также проезд и проживание в специализированных центрах, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

Для четырехлетнего Артема это отделение реабилитации второй дом. У мальчика с рождения диагноз ДЦП. Совсем недавно он не мог самостоятельно ходить и говорить. Но регулярные занятия на специальных тренажерах и с логопедом помогают.

«Раньше мы не стояли, не ходили. На коляске, на ручках. А потом стали сюда приезжать, и стали уже результаты появляться. Нам здесь нравится. Пока не встанем полностью, будем сюда приезжать», — Инесса Трифонова, бабушка Артема.

Для реабилитации детей с инвалидностью здесь есть практически все. Это роботизированные тренажеры, занятия со специалистами и, конечно, новейшие технологии. Этот аппарат называется «Девирта Делфи». Ребенок гладит дельфина и разрабатывает мелкую моторику рук. А этот робот нагрузочный имитатор ходьбы. Дети совмещают приятное с полезным: и суставы разрабатывают, и в это время могут посмотреть мультик.

«Дети поступают с детским церебральным параличом. Это основная группа детей. Это дети после нарушения мозгового кровообращения, после инсульта. Это дети после черепно-мозговых травм, с гемопарезами и тетропарезами, когда идет ограничение двигательной активности в раках, в ногах», — Марина Шведова, заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства.

Обязательное медстрахование покрывает расходы на реабилитацию в государственных клиниках, но во многих учреждениях стоимость курса лечения и сопутствующие услуги не всем родителям по карману. Для этого государство разработало меру поддержки: с этого года в Московской области запустят специальные электронные сертификаты. Они позволят оплатить все необходимые реабилитационные мероприятия, питание и проживание пациента и его законных представителей. Затраты компенсирует Фонд пенсионного и социального страхования.

«Родителям, дети которых в этом году по разным причинам стали инвалидами, позвонят из координационного совета, расскажут о возможности получить реабилитацию и предложат на выбор девять учреждений, среди которых наш институт, единственное медицинское учреждение», — рассказала директор Научно-исследовательского института детства Нисо Одинаева.

Подавать заявление на получение сертификата не нужно: его автоматически оформят на этапе установления ребенку инвалидности. В этом году мера поддержки охватит около трех тысяч детей.