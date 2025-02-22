Профессор призвал «срочно» отменить диспансеризацию

По мнению Василия Власова, эти медицинские мероприятия сейчас проводятся неэффективно, что «нагружает» врачей.

Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Диспансеризация сейчас — это когда 100 500 миллионов людей обследуют по 100 500 признакам для того, чтобы сделать как будто бы хорошо. Выявлять — выявляют, а потом дообследовать не могут, долечить не могут. То есть мощностей здравоохранения не хватает, чтобы эту фантастическую программу реализовать. Каждое профилактическое исследование, например, концентрацию лейкоцитов в крови или наличие белка в моче, выявить само по себе неважно. Рентгеновский снимок на рак молочной железы — это бесполезное мероприятие. Но он у нас реализуется, хотя всем давно известно, что это бесполезное мероприятие. Эту систему нашей диспансеризации пытались поправить. Например, десять лет назад прекратили всем делать анализ мочи и анализ крови, потому что это бессмысленно. Известно, что это не надо делать здоровым людям. А потом опять стали делать. Это такая идеологически заряженная мясорубка, которая отвлекает огромные средства и усилия врачей. Врачи же разумные люди в основном, им надо больных лечить, а их нагружают диспансеризацией. Вот они и фальсифицируют диспансеризацию. Диспансеризацию делать не надо, её надо срочно всю отменить».

Ранее кардиолог порекомендовал проходить «тотальную» диспансеризацию. Патологии необходимо выявлять на ранних стадиях. Особенно важно делать это в молодом возрасте, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Регионального сосудистого центра ГКБ №67 им. Ворохобова Александр Грицанчук.