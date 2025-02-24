Более 80 британцев умерли от препаратов для похудения

Около 500 тысяч жителей Соединенного Королевства принимают эти препараты. Ожидается, что через год это число вырастет вдвое.

Более 80 жителей Британии умерли в результате применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, в том числе «Оземпик», производимого датской Novo Nordisk, и «Мунджаро» от американской Eli Lilly.

В ноябре 2024-го журнал Economist писал, что тысячи людей, у которых возникли проблемы со здоровьем из-за употребления препаратов для похудения, относящихся к GLP-1, подали или намерены подать иски против компаний Novo Nordisk и Eli Lilly. Они утверждают, что не были должным образом проинформированы о рисках применения этих лекарств.

По данным Sun, ссылающегося на Агентство по регулированию лекарств и товаров медицинского назначения (MHRA), 18 человек скончались после применения «Мунджаро» (действующее вещество тирзепатид), 29 человек - после «Оземпика», «Вегови», «Ребелсаса» (семаглутид), еще 35 человек после «Саксенда» и «Виктозы» (лираглутид).

Ведомство уточнило, что 22 британца принимали один из этих препаратов, чтобы похудеть, остальные 60 - для лечения диабета второго типа. Эти данные актуальны на конец января.

Главный специалист по безопасности MHRA Эллисон Кейв подчеркнула, что решение о начале, продолжении или прекращении приема указанных препаратов должно приниматься совместно пациентом и врачом.

Около 500 тысяч жителей Соединенного Королевства принимают эти препараты. Ожидается, что через год это число вырастет вдвое.

Побочные эффекты таких препаратов включают тошноту, рвоту и диарею, что приводит к сильному обезвоживанию. Врачи отмечают, что есть и опасные для жизни осложнения, в частности, судорожные приступы, кишечная непроходимость и воспаление поджелудочной железы.

Ранее Илон Маск показал результат от похудения на «Оземпике». Ученые доказали, что «Оземпик» провоцирует необратимую потерю зрения.