В областном онкоцентре создадут радиодиагностическое отделение

Радиодиагностическое отделение с современным аппаратом ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография - высокочувствительный метод лучевой диагностики) намерены создать в Мелитопольском областном онкологическом диспансере на Запорожье до конца 2026 года. Об этом ТАСС сообщил главный врач онкоцентра Константин Лакунин.

© РИА Новости

В 2024 году был открыт после капремонта незавершенный в украинский период корпус диспансера, закуплено и установлено необходимое медицинское оборудование, открыты новые отделения, увеличен коечный фонд.

«У нас еще есть резервы внутренние. С другой стороны здания, в больничном дворике магнитно-резонансный томограф будет в этом году установлен в модульном здании. Здание аптеки будет отремонтировано. Сейчас думаем, куда в 2026 году суперсовременный аппарат ОФЭКТ/КТ поставить и сделать радиодиагностическое отделение. Это в 2025, 2026 годах реализуем и идем дальше», — сказал Лакунин.

Главврач отметил, что учреждение ежедневно принимает порядка 150 человек, в стационаре одномоментно находятся около 90 пациентов. Он подчеркнул, что работа по обеспечению доступности онкологической помощи для жителей Запорожской и Херсонской области продолжается.