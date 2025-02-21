Врачи спасли девочку с редким заболеванием

Неврологи Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина провели диагностические исследования и терапию 14-летней девочке с редким диагнозом - концентрический склероз Бало.

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Из-за стресса у подростка отмечались общая слабость, онемение языка, отсутствие речи, нарушение походки и слабость в конечностях. Родители сразу обратились в поликлинику. Тогда специалисты направили пациентку на томографию. В результате было выявлено повреждение мозговой ткани, при этом острое нарушение кровообращения было исключено.

На фоне нарастания неврологических симптомов ребёнка направили в областную больницу. Заведующая отделением для детей с поражениями ЦНС Наталья Савельева зафиксировала левосторонний гемипарез.

Девочке назначили терапию, а уже через пять дней врачи отметили улучшения. Пациентка вновь начала разговаривать и восстанавливать координацию.

Чтобы определить дальнейшую тактику лечения, провели телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского медцентра здоровья детей.

Наталья Савельева добавила:

«‎Этот случай стал для нас важным испытанием. Правильная интерпретация данных МРТ была критически важной в диагностике и лечении нашей пациентки. У ребенка редкое заболевание. Благодаря своевременным действиям и поддержке коллег из столицы был быстро достигнут положительный результат — девочка начала говорить и её походка значительно улучшилась».

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. А спустя девять месяцев лечения в Москве у нее наблюдается положительная динамика.

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