Разработаны новые стандарты реабилитации и абилитации инвалидов

Для реабилитации и абилитации инвалидов разработаны 25 стандартов, чтобы услуги оказывались по одним принципам на всей территории страны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

© РИА Новости

Он пояснил, что восемь стандартов созданы для взрослого населения, столько же - для детей старше трех лет и один для детей младше этого возраста. Еще восемь стандартов предназначены для участников специальной военной операции (СВО), которые возвращаются с зоны боевых действий.

«Ранее с Минобороны мы отработали временный стандарт для участников СВО, в котором уже представлены все эти принципы, то есть они уже применяются», — сказал министр.

Восемь стандартов сейчас представлены на общественное обсуждение, остальные будут размещены в ближайшее время.