Врачи спасли мужчину с разорванным мочевым пузырем

В Подмосковье врачи спасли 50-летнего мужчину с разрывом мочевого пузыря. Об этом сообщает минздрав региона.

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Москвич неудачно упал на улице, но не стал обращаться к медикам. Спустя несколько дней он попал в больницу Мытищ с нестерпимой болью в животе. Помимо этого, в моче пациент стал замечать кровь.

Выяснилось, что у мужчины разорвался мочевой пузырь, и из-за того, что он не обратился за помощью сразу, появились серьезные осложнения.

Во время манипуляций в брюшной полости нашли большое количество сгустков крови, но их удалось убрать и успешно провести вмешательство.

«Операция, длившаяся три часа, была выполнена всего через четыре прокола в брюшной полости», – рассказал заведующий урологическим отделением Зелимхан Лечиев.

На следующий день после манипуляций пациента перевели в урологическое отделение, вскоре у него нормализовалась работа кишечника. Мужчину уже выписали, он чувствует себя хорошо.