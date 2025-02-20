Врачи вытащили кусок курицы из бронхов двухлетнего ребенка

В столице врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой помогли двухлетнему ребенку, у которого в дыхательных путях застрял кусок курицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По информации ведомства, мальчик поступил в инфекционное отделение с жалобами на кашель, одышку, «свистящее» дыхание и с повышенной температурой тела.

«Как пояснила мама ребенка, во время праздничного дня, когда она готовила еду, он подавился курицей, начал кашлять, но сразу откашлялся и поэтому опасений это у нее не вызвало, за помощью в тот день не обращалась. На следующий день появились жалобы на различные симптомы. Мама маленького пациента обратилась в поликлинику по месту жительства, и они лечились амбулаторно. На четвертый день по скорой помощи их доставили в детскую больницу имени Башляевой с подозрением на ОРВИ, бронхит, пневмонию. В приемном отделении выполнили рентгенографию грудной клетки, которая показала левостороннюю пневмонию», – говорится в сообщении.

Врачи заподозрили, что причиной пневмонии стало инородное тело в дыхательных путях.