Выяснено, какие препараты могут повысить сексуальное влечение

Недавний случай привлек внимание ученых к необычному побочному эффекту, возникшему у 25-летней женщины, принимающей антидепрессант. После увеличения дозы эсциталопрама, известного селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС), женщина начала испытывать резкое повышение полового влечения и компульсивную мастурбацию. Эти симптомы исчезли после прекращения приема лекарства, что подтвердило связь между препаратом и необычным побочным эффектом. Работа опубликована в журнале Journal of Psychosexual Health (JPH).

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Эсциталопрам широко используется для лечения депрессии и тревожных расстройств, влияя на уровень серотонина в мозге. В данном случае увеличение дозы эсциталопрама до 15 мг в день привело к возникновению гиперсексуальности, что является редким побочным эффектом для СИОЗС, обычно вызывающих снижение полового влечения. Этот случай также поднимает вопросы о дозозависимости побочных эффектов и важности мониторинга при повышении дозы препаратов.

После прекращения приема эсциталопрама женщина начала получать лечение с использованием другого антидепрессанта, а также психотерапии. Через несколько недель ее состояние значительно улучшилось.

Этот случай подчеркивает важность осведомленности о возможных неожиданных побочных эффектах, даже у широко используемых препаратов, и напоминает как пациентам, так и врачам о необходимости тщательного наблюдения за пациентом при назначении антидепрессантов.

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