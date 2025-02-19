Врачи спасли малыша с тяжелым генетическим заболеванием

Новорожденный, появившийся на свет с серьезным генетическим заболеванием — врожденным иммунодефицитом, получил квалифицированную помощь в Волжском городском роддоме. Врачи провели длительную терапию, направленную на поддержание жизненно важных функций малыша и подготовку его к операции.

Как сообщает облздрав, специалисты роддома консультировались с экспертами Московского Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Единственным эффективным методом лечения для таких пациентов является трансплантация костного мозга от донора. В течение десяти дней врачи обеспечивали интенсивный уход за новорожденным, соблюдая строгий лечебный режим.

После завершения терапии ребенка транспортировали авиабортом в Санкт-Петербург в Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой, где ему провели специализированный курс лечения и трансплантацию костного мозга после достижения необходимого веса. В настоящее время состояние малыша стабильное, он чувствует себя хорошо.

Следует отметить, что Волжский городской родильный дом располагает высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием для оказания помощи женщинам и детям с различными проблемами здоровья. Учреждение оснащено реанимационными столами с подогревом, кювезами для ухода за недоношенными и тяжелобольными детьми, а также аппаратами для СИПАП-терапии и искусственной вентиляции легких. Кроме того, в роддоме доступна диагностика с использованием ультразвукового исследования и рентгенографии прямо у постели пациента.

Напомним, что в регионе уделяют особое внимание системному и комплексному развитию системы здравоохранения. Соответствующие задачи были поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Медицинские учреждения пополняются современным оборудованием, а врачи редких и востребованных специальностей получают выплаты в размере 2 млн рублей. Помимо этого, дополнительную финансовую поддержку оказывают будущим медикам, получающим образование по программам целевого набора.