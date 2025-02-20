Хирурги помогли школьнице, у которой разорвался яичник

В Сургуте хирурги спасли несовершеннолетнюю пациентку с разрывом яичника. Об этом сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в Telegram-канале.

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Девочка поступила в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в животе в течение двух суток. В ходе обследования медики обнаружили, что у школьницы произошел перекрут и разрыв правого яичника, с кровотечением в брюшную полость.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, яичник удалось сохранить. Школьница находится под наблюдением врачей и идет на поправку.

До этого сообщалось, что москвичка 20 лет жила с опухолью и обратилась к врачам, когда та стала ей мешать. На прием к врачу пенсионерка пришла, когда опухоль достигла размеров грейпфрута и мешала спать на левом боку. Женщину направили на операцию.