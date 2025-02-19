Хирурги удалили опухоль надпочечника без повреждения органов

Хирурги СОКБ №1 первыми в области успешно удалили опухоль надпочечника у женщины, применив метод, который не повреждает органы брюшной полости. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Эту особую операцию провели 43-летней пациентке через три небольших прокола в области поясницы.

«Мы начали делать малоинвазивные адреналэктомии в конце 2020 года. Лапароскопические операции сами по себе непростые, ведь нужно перемещать другие органы. Но при ретроперитонеоскопии, которую делаем через проколы в пояснице, нет риска повредить органы брюшной полости. Это главное преимущество», — объяснил заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов.

Интересно, что метод разработал немецкий профессор Мартин Вальц, а наши врачи узнали о нём на эндокринологической конференции. Метод представил хирург-эндокринолог из Санкт-Петербурга Елисей Фёдоров, который первым внедрил его в России. Вдохновившись опытом питерских коллег, наши специалисты помогли жительнице Верхней Пышмы.

ИА «Уральский меридиан» писало, что врачи трёх свердловских больниц избавили кадета от последствий травмы.