Врачи удалили женщине миому, занимавшую всю брюшную полость

В Сургутской городской больнице спасли пациентку с гигантской миомой: ее размер соответствовал размеру семимесячного плода в утробе матери.

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Пациентка приехала из Мегиона. На момент обращения к врачам ее матка занимала всю брюшную полость и малый таз, как если бы женщина была на 31 неделе беременности.

«Пульс в покое 120 ударов в минуту, выраженный экзофтальм, крайне низкий уровень гемоглобина и тиреотропного гормона», — рассказывает завотделением, акушер-гинеколог Гульнара Духина.

С такими показателями класть пациента на операцию опасно. Но выбора не было.

Операция заняла менее часа. Благодаря скоординированности действия врачей разных специальностей была успешно выполнена лапаротомия, удаление матки вместе с гигантским узлом - суммарно весом пять килограммов.