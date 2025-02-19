В России в феврале зафиксирована вспышка холодовой аллергии на фоне резкого снижения температуры на улице. Об этом пишет SHOT.

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Холодовая аллергическая реакция в этом раз настигла не только аллергиков, но и тех, кто с ней никогда не сталкивался. В зоне риска - девушки и дети, однако проявиться впервые недуг может в любом возрасте.

Среди симптомов холодовой аллергии выделяют сыпь, зуд, сухость кожи (особенно на открытых участках кожи типа лица и рук), заложенность носа, а также слезотечение. Также пострадать может наименее утепленная часть тела - голени.

«По словам дерматологов, неожиданное проявление заболевания связано с резким перепадом температуры - теплая зима в центральной части России сменилась внезапными заморозками. Наши "тепличные" организмы оказались к ним не готовы: кожные сосуды остро реагируют, из-за чего нарушается микроциркуляция и возникает спазм», — пишет канал.

Врачи рекомендуют россиянам пользоваться защитными кремами и тепло одеваться. В случае если симптомы начнут беспокоить или усиливаться - обратиться к врачу за консультацией.