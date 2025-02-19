Как социальные координаторы помогают пациентам

Случается так, что попавший в больницу пациент не имеет при себе документов, а из-за когнитивных изменений не может вспомнить домашний адрес и контакты родных. Тогда на помощь приходят социальные координаторы - они готовы сделать все, чтобы семья вновь оказалась вместе.

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В 2021 году в Москве стартовал уникальный проект "Социальная служба в больницах", который направлен на оперативное решение всех немедицинских вопросов пациентов. За это время удалось оказать помощь более 100 тысячам горожан. И каждая трудность, с которой столкнулся человек, для социальных координаторов уникальна - здесь не может быть отлагательств и формального подхода.

Бывают и особые ситуации, когда в больницу поступает человек, который не может вспомнить о себе ничего: кто он, где живет, как зовут его родственников. Как правило, пациент не в состоянии сообщить информацию из-за определенных травм, инсульта или когнитивных нарушений. В этих случаях на помощь приходят социальные координаторы, чтобы оказать необходимую поддержку и найти близких.

Найти ключ к общению

Однажды в городскую клиническую больницу № 23 имени И.В. Давыдовского привезли пожилую женщину - среагировали неравнодушные москвичи. Заметив, что пенсионерка была дезориентирована и сильно переживала, прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Тем более, что на улице было холодно.

Госпитализация не потребовалась, но сама женщина ни с кем не желала общаться: документы отсутствовали, а при себе у нее была только сумка с тремя хрустальными вазами. Тогда врачи обратились к социальным координаторам.

«Если человек с признаками деменции не хочет идти на контакт, то возможно ему просто нужен другой собеседник - тот, с кем ему будет комфортно общаться. Поэтому мы по очереди ходили к нашей пациентке и пытались расположить к себе. Она смягчилась и назвала свое имя, домашний адрес и мы связались с ее дочерью. Девушка незамедлительно приехала, но еще долго не могла поверить, что мама самостоятельно ушла из квартиры и оказалась на другом конце города. Мы порекомендовали ей приобрести специальный браслет, где можно было бы указать контакты близких, чтобы в случае повторения ситуации с ней могли быстро связаться», — рассказала "РГ" старший социальный координатор городской клинической больницы № 23 имени И.В. Давыдовского Мария Смирнова.

Узнать все детали и помочь

В другой ситуации социальный координатор во время обхода познакомился с пациентом, который только что разместился в палате, но не помнил, как попал в больницу, есть ли у него с собой телефон и ключи от дома. Из медицинской карты специалисты узнали, что пенсионера привезли на скорой помощи по вызову участкового врача из поликлиники.

«Постепенно в разговоре с нами пациент вспомнил, что у него есть сын Андрей, но других деталей не назвал. Нам удалось найти контакты родственника и выйти с ним на связь. Молодой человек уже начал бить тревогу и собирался бежать в поликлинику искать отца, но мы успели позвонить раньше. Он сразу навестил папу, привез необходимые вещи, а после лечения забрал его домой», — вспомнила старший социальный координатор городской клинической больницы имени В.В. Вересаева Екатерина Мисожникова.

Бережное отношение - всегда

Особое внимание уделяется вопросам дальнейшего благополучия пациентов и их безопасности, именно поэтому при выписке важно участие семьи. Но когда у человека нет родственников, социальные координаторы подключают к вопросу профильных специалистов - социальных работников.

Однажды в больницу поступила одинокая женщина. Пообщавшись с ней, социальные координаторы заметили у женщины проблемы с памятью. Тогда специалисты решили подготовить все необходимое для комфортной выписки, когда пенсионерка завершит курс лечения.

«Мы обеспечили пациентке сопровождение домой в компании социального работника. Дополнительно был запущен процесс оформления надомного социального обслуживания, а это значит, что к женщине теперь будет приходить помощник, и она будет окружена заботой и вниманием», — отметила Екатерина Мисожникова.

Уже четвертый год социальные координаторы работают во всех городских клинических больницах общего профиля для детей и взрослых. За это время они оказали свыше 250 тысяч услуг. Специалисты приходят на помощь пожилым или одиноким людям, горожанам с инвалидностью и маломобильным москвичам, а также всем, кто в силу разных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Пациентам не нужно писать заявлений, достаточно обратиться к лечащему врачу или к самому социальному координатору.