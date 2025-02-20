Хирурги прооперировали девушку с опасной опухолью уха

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске провели операцию 17-летней девушке с новообразованием под мочкой уха. Об этом сообщает телеканал "360".

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Специалисты обследовали девушку и выявили, что опухоль находится близко к лицевому нерву. Его повреждение могло привести к параличу лица.

Хирурги при помощи нейронавигатора установили месторасположение нерва, после чего аккуратно удалили новообразование и часть железы. На место вмешательства врачи наложили повязку. Операция продлилась около двух часов. Специалистам удалось убрать новообразование и сохранить нерв.

Ранее в Москве врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли двухлетнего ребенка, у которого в дыхательных путях застрял кусок курицы. В приемном отделении медики сделали рентген грудной клетки, который показал левостороннюю пневмонию. С помощью аспирационной тяги кусок мяса достали. Затем бронхи обработали, и мальчик смог свободно дышать.

Между тем столичные врачи прооперировали девочку с опухолью, выдавливающей глаз. Образование возникло в результате активного кровоснабжения из глазной и верхнечелюстной артерий. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребенку удалось сохранить зрение и подвижность глаза.