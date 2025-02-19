Онищенко объяснил, как птичий грипп влияет на стоимость потребкорзины
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Птичий грипп может оказывать свое влияние на объемы производства молока и яиц, что закономерно увеличит стоимость этих продуктов, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.
«H5N1 [птичий грипп] уже сейчас достаточно серьезно влияет на потребительскую корзину <...>, если начинает болеть птица этим гриппом, то ее уничтожают. <...> Еще одна особенность этого H5N1 в том, что он перешел на крупный рогатый скот (подобные случаи зарегистрированы в США - прим. ТАСС), а это значит ограничение в использовании молока, только пастеризованное является безопасным, и конечно же, объемы падают сильно, потому что вязкость молока увеличивается. Где-то американцы говорят, что чуть ли не вполовину у них упали [объемы производства молока] на тех фермах, где регистрируется это заболевание, и если мы птицу можем уничтожить, то коров мы не будем уничтожать - это ни с одной из сторон не выгодно», — сказал он.
По словам Онищенко, падение объемов производства приводит к увеличению стоимости молока для потребителей. Кроме того, за время своего существования птичий грипп затронул более 50 видов млекопитающих и несколько сотен видов птиц. Из-за его возможной мутации ведется постоянный мониторинг за теми штаммами, которые сегодня циркулируют.
Птичий грипп был впервые обнаружен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев заражения среди людей в 10 американских штатах. В начале января в США была зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа. 18 февраля на сайте Россельхознадзора РФ появилась информация о первом случае выявления гриппа птиц в молоке фермерского хозяйства, расположенного в районе города Финикс штата Аризона.
Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.