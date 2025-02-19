Онищенко объяснил, как птичий грипп влияет на стоимость потребкорзины

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Птичий грипп может оказывать свое влияние на объемы производства молока и яиц, что закономерно увеличит стоимость этих продуктов, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

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« ‎ H 5 N 1 [ п т и ч и й г р и п п ] у ж е с е й ч а с д о с т а т о ч н о с е р ь е з н о в л и я е т н а п о т р е б и т е л ь с к у ю к о р з и н у < . . . > , е с л и н а ч и н а е т б о л е т ь п т и ц а э т и м г р и п п о м , т о е е у н и ч т о ж а ю т . < . . . > Е щ е о д н а о с о б е н н о с т ь э т о г о H 5 N 1 в т о м , ч т о о н п е р е ш е л н а к р у п н ы й р о г а т ы й с к о т ( п о д о б н ы е с л у ч а и з а р е г и с т р и р о в а н ы в С Ш А - п р и м . Т А С С ) , а э т о з н а ч и т о г р а н и ч е н и е в и с п о л ь з о в а н и и м о л о к а , т о л ь к о п а с т е р и з о в а н н о е я в л я е т с я б е з о п а с н ы м , и к о н е ч н о ж е , о б ъ е м ы п а д а ю т с и л ь н о , п о т о м у ч т о в я з к о с т ь м о л о к а у в е л и ч и в а е т с я . Г д е - т о а м е р и к а н ц ы г о в о р я т , ч т о ч у т ь л и н е в п о л о в и н у у н и х у п а л и [ о б ъ е м ы п р о и з в о д с т в а м о л о к а ] н а т е х ф е р м а х , г д е р е г и с т р и р у е т с я э т о з а б о л е в а н и е , и е с л и м ы п т и ц у м о ж е м у н и ч т о ж и т ь , т о к о р о в м ы н е б у д е м у н и ч т о ж а т ь - э т о н и с о д н о й и з с т о р о н н е в ы г о д н о » , — с к а з а л о н .

По словам Онищенко, падение объемов производства приводит к увеличению стоимости молока для потребителей. Кроме того, за время своего существования птичий грипп затронул более 50 видов млекопитающих и несколько сотен видов птиц. Из-за его возможной мутации ведется постоянный мониторинг за теми штаммами, которые сегодня циркулируют.

Птичий грипп был впервые обнаружен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев заражения среди людей в 10 американских штатах. В начале января в США была зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа. 18 февраля на сайте Россельхознадзора РФ появилась информация о первом случае выявления гриппа птиц в молоке фермерского хозяйства, расположенного в районе города Финикс штата Аризона.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.