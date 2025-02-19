Онищенко ответил, когда закончится эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидемиологический сезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) обычно в России заканчивается ко второй половине марта, сейчас структура заболеваемости прогнозируемая. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

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«Каждый регион РФ на плато [по гриппу и ОРВИ] выходит по-разному, <…> в европейской части в этом году более чем лояльно все протекает, собственно, мы так и прогнозировали, что начнется подъем после школьного зимнего отдыха, и это первый признак того, что интенсивность эпидемического процесса будет невысокой. <...> Сейчас продолжительность дня у нас возросла и вот такие умеренные эпидемии в совокупности по стране, как правило, заканчиваются во второй половине марта, поэтому мы постепенно к этому рубежу идем», — сказал он.

Онищенко добавил, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы эпидсезон закончился не по прогнозу.

«Единственное, что я бы отнес к предпосылкам системным - это супертеплую зиму. Наш организм из генетической памяти знает, что сейчас должен быть холодный период, а у нас [на европейской части страны] декабрь и январь прошли с плюсовой температурой. И, конечно, нельзя забывать о том, что человеческая популяция прошла через пандемию коронавируса», — уточнил эксперт.

Он пояснил, что сейчас эпидмониторинг ведется в 61 регионе, только в двух из них отмечено превышение среднемноголетних значений по заболеваемости более чем на 20% за 6 недель.

«Структура заболеваемости тоже прогнозируемая, в основном она состоит из парагриппов, H1N1 [свиной грипп], H3N2 [гонконгский грипп], H5N1 [птичий грипп], который претендует на новый пандемический штамм, правда он это делает с 1996 года», — рассказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в РФ за прошедшую неделю составил 7,7%, в связи с чем закрыты 267 школ и 87 детских садов.