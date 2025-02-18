Паранойя и алкоголизм: как стресс влияет на студентов-медиков

Студенты-медики из-за стресса начинают больше выпивать и страдать от паранойи
Ученые опросили британских студентов-медиков о том, насколько они справляются с учебной нагрузкой, желают ли продолжать учебу и карьеру в медицине, а также развились ли у них психические заболевания на фоне обучения. Оказалось, что большинство опрошенных имеют проблемы со здоровьем, такие как депрессия и бессонница, у каждого пятого начала развиваться паранойя, 60% начали чаще употреблять алкоголь. Всего около 19,4% студентов думали о том, чтобы бросить учебу. Исследование опубликовано в журнале BMJ Open.
Растущая нехватка врачей является серьезным поводом для беспокойства. По оценкам специалистов, во всем мире уже недостает более 6 миллионов докторов. Более того, многие врачи хотят сменить вид деятельности. Например, около 40% молодых докторов в Великобритании хотят уйти из своей профессии как можно скорее. Это влияет не только на качество предоставляемого пациентам ухода, но и на благополучие оставшихся врачей. Учащение переработок и возникающий хронический стресс создают пагубные условия, из-за которых еще больше врачей желает сменить профессию, что создает порочный круг.
Британские исследователи решили изучить взаимосвязь между академическими результатами и различными аспектами психического здоровья студентов-медиков. Ученые опросили учащихся из девяти географически отдаленных медицинских вузов из разных регионов Великобритании. Университеты различались по размеру и статусу, а студенты — по курсам обучения. Респонденты проходили два опроса с трехмесячным интервалом. Всего были собраны данные с 792 студентов, из которых 407 прошли также и второй опрос.
Студентов спрашивали о том, хотели бы они бросить учебу в ближайшее время или думали ли об этом в последнее время, а также уточняли их состояние психического здоровья и возможные расстройства. К таким отнесли перечень различных заболеваний: от эмоционального истощения и бессонницы до депрессии и биполярного расстройства. Распространенность подобных проблем с психикой оказалась на высоком уровне среди опрошенных, значительное число студентов соответствовали критериям скрининга психических заболеваний.
К примеру, около 60% всех опрошенных признались, что начали больше выпивать. Больше половины студентов страдали от бессонницы, соматических симптомов и обсессивно-компульсивного расстройства. Около 36% медиков страдало от эмоционального истощения, повышенной тревожности и депрессии. А пятая часть имела также симптомы развивающейся паранойи. В результате 19,4% студентов-медиков заявили, что хотели бросить учебу в последнее время.
Исследователи связали проблемное психическое состояние опрошенных с их желанием покинуть стены учебных заведений. Студенты с более серьезными симптомами депрессии и бессонницы, а также эмоционально истощенные студенты чаще хотели отчислиться. При этом ученые отметили, что исследование носит наблюдательный характер, а намерение не всегда означает готовность к действию.
Результаты исследования говорят о том, что состояние психического здоровья — значимый фактор отсева учеников, что усиливает важность поддержки студентов в медицинских школах. По словам ученых, медицинские учебные заведения должны сделать условия среды студентов менее «токсичными» и поощрять учеников обращаться за помощью, чтобы не допустить нормализации симптомов психических расстройств среди студентов-медиков.
«В то же время важно признать, что медицинские школы не для всех. Для заведений может быть полезно иметь системы, которые смогут помочь новым абитуриентам решить, подходит ли им новое образование, установив более реалистичные ожидания и требования от учеников», — считают исследователи из Лондонского университета.