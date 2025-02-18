Паранойя и алкоголизм: как стресс влияет на студентов-медиков

Ученые опросили британских студентов-медиков о том, насколько они справляются с учебной нагрузкой, желают ли продолжать учебу и карьеру в медицине, а также развились ли у них психические заболевания на фоне обучения. Оказалось, что большинство опрошенных имеют проблемы со здоровьем, такие как депрессия и бессонница, у каждого пятого начала развиваться паранойя, 60% начали чаще употреблять алкоголь. Всего около 19,4% студентов думали о том, чтобы бросить учебу. Исследование опубликовано в журнале BMJ Open.

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Растущая нехватка врачей является серьезным поводом для беспокойства. По оценкам специалистов, во всем мире уже недостает более 6 миллионов докторов. Более того, многие врачи хотят сменить вид деятельности. Например, около 40% молодых докторов в Великобритании хотят уйти из своей профессии как можно скорее. Это влияет не только на качество предоставляемого пациентам ухода, но и на благополучие оставшихся врачей. Учащение переработок и возникающий хронический стресс создают пагубные условия, из-за которых еще больше врачей желает сменить профессию, что создает порочный круг.

Британские исследователи решили изучить взаимосвязь между академическими результатами и различными аспектами психического здоровья студентов-медиков. Ученые опросили учащихся из девяти географически отдаленных медицинских вузов из разных регионов Великобритании. Университеты различались по размеру и статусу, а студенты — по курсам обучения. Респонденты проходили два опроса с трехмесячным интервалом. Всего были собраны данные с 792 студентов, из которых 407 прошли также и второй опрос.

Студентов спрашивали о том, хотели бы они бросить учебу в ближайшее время или думали ли об этом в последнее время, а также уточняли их состояние психического здоровья и возможные расстройства. К таким отнесли перечень различных заболеваний: от эмоционального истощения и бессонницы до депрессии и биполярного расстройства. Распространенность подобных проблем с психикой оказалась на высоком уровне среди опрошенных, значительное число студентов соответствовали критериям скрининга психических заболеваний.

К примеру, около 60% всех опрошенных признались, что начали больше выпивать. Больше половины студентов страдали от бессонницы, соматических симптомов и обсессивно-компульсивного расстройства. Около 36% медиков страдало от эмоционального истощения, повышенной тревожности и депрессии. А пятая часть имела также симптомы развивающейся паранойи. В результате 19,4% студентов-медиков заявили, что хотели бросить учебу в последнее время.

Исследователи связали проблемное психическое состояние опрошенных с их желанием покинуть стены учебных заведений. Студенты с более серьезными симптомами депрессии и бессонницы, а также эмоционально истощенные студенты чаще хотели отчислиться. При этом ученые отметили, что исследование носит наблюдательный характер, а намерение не всегда означает готовность к действию.

Результаты исследования говорят о том, что состояние психического здоровья — значимый фактор отсева учеников, что усиливает важность поддержки студентов в медицинских школах. По словам ученых, медицинские учебные заведения должны сделать условия среды студентов менее «токсичными» и поощрять учеников обращаться за помощью, чтобы не допустить нормализации симптомов психических расстройств среди студентов-медиков.