Врачи удалили пациенту огромную опухоль, проросшую в почечную вену

Сотрудники медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета провели уникальную операцию, благодаря которой они избавили пациента от опухоли окружностью 15 сантиметров. Причем опухоль проросла в почечную вену.

Чтобы уменьшить кровопотерю во время операции, врачи использовали разработку ученых Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета - метод рентгенэндоваскулярной эмболизации питающих сосудов. Этот малоинвазивный способ блокирует приток крови к опухолям.

Операция длилась семь часов. Опухоль проросла в почечную вену и распространилась на нижнюю вену, что создавало угрозу ее отрыва и молниеносной смерти. После хирургического вмешательства пациент провел в больнице 2,5 недели и был выписан. Впереди его ожидает длительный период реабилитации.

Такие крупные новообразования встречаются крайне редко - два случая на миллион человек. Ранее подобные операции проводились только в крупных клиниках центральной части России.